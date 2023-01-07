بعد وصافة مونديال قطر.. الاتحاد الفرنسي يحسم مستقبل ديدييه ديشان مع المنتخب الوطني

2023/01/07 | 17:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، السبت، تجديد عقد المدير الفني ديدييه ديشان مع المنتخب الوطني حتّى يونيو/ حزيران من عام 2026.

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