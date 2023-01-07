المرور تخاطب عمليات بغداد لرفع عدد من السيطرات

2023/01/07 | 17:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

خاطبت مديرية المرور العامة، السبت، قيادة عمليات بغداد بخصوص رفع عدد من السيطرات الأمنية بجانبي الكرخ والرصافة وحسب الرؤية الامنية لقيادة العمليات.

ادناه نص الوثيقة:

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