المدرجات خالية في اليوم الثاني لخليجي 25 رغم توزيع 15 ألف تذكرة مجانية

2023/01/07 | 17:53 - المصدر: بغداد اليوم

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يبدو أن ماتبقى من مباريات بطولة خليجي 25 لن يشهد اقبالا جماهيريًا ضخمًا اسوة بماشهده حفل افتتاح البطولة، ففي اليوم الثاني من البطولة اضطر محافظ البصرة لاعلان توزيع 15 الف تذكرة مجانية لحضور مباريات اليوم السبت ضمن الجولة الأولى للبطولة.

ويشهد اليوم السبت مباراتين اثنتين، ضمن منتخبات المجموعة الاولى، حيث تواجه البحرين الامارات، وبعدها تواجه الكويت قطر، فيما تقام المباراتان في ملعب الميناء الذي تبلغ سعته 30 ألف متفرج.

وبالرغم من أن سعة ملعب الميناء تعادل اقل من نصف سعة ملعب جذع النخلة الذي شهد حفل ومباريات افتتاح بطولة خليجي 25، إلا أن محافظ البصرة أسعد العيداني اضطر للاعلان عن توزيع 15 الف تذكرة مجانية لحضور مباريات اليوم السبت، وهي تذاكر تعادل نصف سعة ملعب الميناء بالكامل.

ومع ذلك، تظهر المشاهد من داخل ملعب الميناء خلال المباراة الجارية بين البحرين والامارات، ان معظم المدرجات خالية من الجماهير بالكامل، ولم تنجح البطاقات المجانية من جذب الجماهير، الأمر الذي يطرح تساؤلات وتوقعات عن عدم تحقيق الاتحاد العراقي لكرة القدم والاتحاد الخليجي، إيرادات جيدة من البطولة التي تنتهي في 19 كانون الثاني الجاري، والمتبقي منها 11 مباراة.

ويبلغ متوسط تذاكر مباريات البطولة قرابة 20 دولارًا، ومن غير المتوقع أن تبلغ الايرادات أكثر من مليوني دولار، في الوقت الذي بلغ الانفاق على البطولة كدعم لوجستي 33 مليون دولار، ماعدا ماتم انفاقه على البنى التحتية وانشاء الملاعب والذي يقدر بأكثر من 600 مليون دولار.

وفق ذلك، فأنه من غير المتوقع ان تحقق الايرادات اكثر من 10% مما تم انفاقه على البطولة كتخصيصات لوجستية وتحضيرية.

تحرير: ع.أ

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