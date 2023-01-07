2023/01/07 | 17:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضبان بالكاد كانت مشاهدة في بيانات هابل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تطور الكون.. صورة جديدة من التليسكوب تشكل مجرات شابة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تطور الكون.. صورة جديدة من التليسكوب تشكل مجرات شابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).