من هو كيفن مكارثي الرئيس الجديد لمجلس النواب الأميركي؟

2023/01/07 | 18:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد سباق انتخابي مرير، نجح كيفن مكارثي، النائب الأميركي عن الدائرة 23 لكاليفورنيا، في الظفر بمنصب رئيس مجلس النواب الأميركي، بعد عضوية بالمجلس دامت أكثر من 16 سنة.

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