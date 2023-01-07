انتخاب كيفن مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأميركي

2023/01/07 | 18:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس النواب الأميركي الجديد كيفن مكارثي بعد انتخابه في الكابيتول في واشنطن في 7 كانون الثاني/يناير 2023 © ا ف ب أوليفييه دولييري واشنطن (أ ف ب) – انتُخب الجمهوري كيفن مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأميركي ليل الجمعة السبت، ما ينهي آلية شهدت حتى نهايتها توترات شديدة في صفوف الحزب الجمهوري، فيما […]

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