البحرين يخطف 3 نقاط من الامارات ضمن الجولة الأولى لخليجي 25

2023/01/07 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

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تجاوز منتخب البحرين نظيره الاماراتي بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الاولى من بطولة خليجي 25.

وواجه البحرين نظيره الاماراتي ضمن المجموعة ب، في الجولة الاولى لبطولة خليجي 25 على ملعب الميناء.

وانتهى الشوط الاول بين الفريقين بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل اللاعب كميل الاسود هدف التقدم في الدقيقة 60 من عمر المباراة، ليتبعها اللاعب جاسم ال الشيخ بهدف ثانٍ في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

وفي الوقت بدل الضائع، سجل لاعب الامارات سسبستيان تيجالي الهدف الاول للامارات، لتنتهي المبارات بهدفين للبحرين مقابل هدف للامارات.

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