قائد عمليات بغداد: رفع 7 سيطرات في الرصافة و2 في الكرخ

2023/01/07 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، اليوم السبت، رفع 9 سيطرات في جانبي الكرخ والرصافة ببغداد.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم في تصريح اطلعت عليه (بغداد اليوم) إنه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، واستمراراً لنهج قيادة عمليات بغداد في رفع السيطرات لتقليل الإزدحامات والتخفيف عن كاهل المواطنين، رفعت القيادة في الـساعات 48 ساعة الأخيرة 7 سيطرات في جانب الرصافة وسيطرتان في جانب الكرخ".

واظهرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم) جردًا بالسيطرات المرفوعة في جانبي الرصافة والكرخ خلال الساعات الماضية.

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