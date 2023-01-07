السوداني يبعث رسالة تعزية الى الاردن

2023/01/07 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بعث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، رسالة تعزية إلى عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في وفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد السلام المجالي.

وذكر مكتب السوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "الأخير أرسل رسالة تعزية مماثلة إلى رئيس الوزراء الأردني بشر هاني الخصاونة، يعزيه فيها برحيل المجالي".

وأعرب السوداني "في رسالتيه عن عميق المواساة للأردن الشقيق قيادةً وشعباً"، داعياً "الباري جلّ وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء".

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