خليجي 25.. البحرين تتغلب على الامارات بثنائية

2023/01/07 | 18:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق المنتخب البحريني فوزه الأول على

نظيره الإماراتي بنتيجة 2-1 في أول

مباراة للفريقين إطار منافسات المجموعة

الثانية لبطولة كأس الخليج بنسخته 25

التي انطلقت في البصرة أمس وتستمر لغاية

19 من الشهر الحال

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