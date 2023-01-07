2023/01/07 | 18:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل ممثل المرجعية الدينية العليا،

اليوم السبت، وفداً من من المجلس العربي

للاختصاصات الطبية، التابع الى مجلس

وزراء الصحة العرب، مكون من أساتذة

أطباء وطلبة، وادوا اول امتحان لخريجين

أطباء يمتحنون ليح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممثل المرجع السيستاني يستقبل وفداً من المجلس العربي للاختصاصات الطبية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ممثل المرجع السيستاني يستقبل وفداً من المجلس العربي للاختصاصات الطبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).