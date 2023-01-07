شاهد بالفيديو.. هذا ما حدث مع وفد الكويت بـ حفل افتتاح خليجي 25 في البصرة

2023/01/07 | 18:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9YVYOfvHNCI

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