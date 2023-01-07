2023/01/07 | 18:43 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم باعتذار إلى وفد الكويت بعد مشكلات تنظيمية في حفل افتتاح كأس الخليج "خليجي 25" بالبصرة أمس الجمعة.

وأوضح الاتحاد العراقي في بيان اليوم السبت "تقدم رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال في بيان صحافي باعتذار للوفد الكويتي لما واجهه من صعوبات في دخول ملعب جذع النخلة، وما نتج عنه من مغادرة ممثل أمير دولة الكويت رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر، ورئيس الاتحاد الكويتي وأعضاء مجلس الإدارة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأضاف البيان "أبدى درجال أسفه الشديد لمشاهد التدافع الجماهيري التي حدثت أمام الملعب وداخل المقصورة الرئيسة، مؤكداً أن الاتحاد العراقي، وكذلك القيمين على تنظيم البطولة، سيضعان في الاعتبار ضرورة تلافي ما حدث لضمان ظهور العملية التنظيمية في أفضل صورة ابتداءً من مباريات اليوم الثاني للبطولة".

وكانت الكويت قد أعربت عن "أسفها الشديد" من وجود مشكلات تنظيمية، وتقدم الاتحاد باحتجاج على ما حدث وانسحب الوفد الكويتي من حفل الافتتاح، لكن مع تأكيد استمرار مشاركة المنتخب الوطني.

وتعادل العراق مع عمان من دون أهداف في الافتتاح، فيما تصدر المنتخب السعودي المجموعة الأولى بعد فوزه 2-صفر على اليمن.

ويبدأ المنتخب الكويتي، صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب برصيد عشر مرات، مشواره اليوم السبت بمواجهة قطر ضمن المجموعة الثانية التي تضم الإمارات والبحرين أيضاً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتذار عراقي للكويت بعد مشكلات تنظيمية في افتتاح "خليجي 25") نشر أولاً على موقع (اندبندنت عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتذار عراقي للكويت بعد مشكلات تنظيمية في افتتاح "خليجي 25") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اندبندنت عربية).