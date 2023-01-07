المثنى تكشف عن 17 الف مسكن عشوائية في المحافظة

2023/01/07 | 18:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفتْ محافظة المثنى، السبت، عن وجود أكثر من 17 ألف مسكن عشوائي مشيد على أراض زراعية أو مملوكة للدولة، أي بما يمثل 10 % من عدد الوحدات السكنية في المحافظة.

وقال مدير تخطيط المحافظة قابل حمود في تصريح اوردته الصحيفة الرسمية إن “المثنى تضم أكثر من 17 ألف مسكن عشوائي في مدنها، الأمر الذي يحتم تنظيمها من خلال فتح شوارع نظامية لها وبنى تحتية، فضلاً عن خدمات الكهرباء ومياه الإسالة، بعد توجه الحكومة المركزية إلى حل أزمة السكن” .

وأضاف حمود، أن “المناطق الزراعية أو العشوائيات تفتقر للتنظيم البلدي المطلوب، فالشوارع باتجاهات وقياسات لا تسمح بوصول الخدمات البلدية أو خدمات الطوارئ مثل سيارات الإسعاف أو الدفاع المدني وعجلات حفظ الأمن، ما يمثل تحدياً حقيقياً لإعادة تنظيم وتخطيط هذه الأحياء، مؤكداً شروع بلدية السماوة بعملياتها تمهيداً لتمليك هذه الدور”.

من جانبه ذكر مدير بلدية السماوة جابر عبدوش، أن “الخطوة الأولى لتمليك الدور المذكورة تتمثل بجرد المشيد منها في المناطق الزراعية، كي يتم ضمان عدم حدوث تجاوز جديد على هذه الأراضي”، مبيناً أن “قرار مجلس الوزراء بتمليك وحدات السكن الزراعية فتح من جديد ملف الخدمات البلدية والبنى التحتية لهذه الأحياء، خاصة بعد إمكانية دخول المصارف العقارية كطرف في عمليات التشييد والترميم”.

إلى ذلك أوضح معاون مدير بلدية السماوة بشار راتب، أن “قرار التمليك يستثني المشيدات على الأراضي ذات النفع العام، إذ من الممكن تعويض شاغليها بقطع أراض سكنية وإمكانية الاستفادة منها لإنشاء مدن ترفيهية ومتنزهات وغيرها”.

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