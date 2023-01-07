2023/01/07 | 18:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُوقف 6 صحافيين في جنوب السودان بعد نشر مقطع فيديو يظهر الرئيس سلفا كير وهو يتبول في ملابسه خلال حفل رسمي، وفق ما أكدت لجنة حماية الصحافيين التي تطالب بالإفراج عنهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 6 صحفيين في جنوب السودان بسبب فيديو تبول الرئيس على نفسه) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 6 صحفيين في جنوب السودان بسبب فيديو تبول الرئيس على نفسه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).