2023/01/07 | 18:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hfCytDwIijM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يتفقد جهاز مكافحة الارهـ ـا ب ،ويؤكد أهمية رفع مستوى الجاهزية..وملفات اخرى في نشرة الـ6) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يتفقد جهاز مكافحة الارهـ ـا ب ،ويؤكد أهمية رفع مستوى الجاهزية..وملفات اخرى في نشرة الـ6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).