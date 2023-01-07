وزيرة الاتصالات تتعهد باتخاذ مقررات لـ

2023/01/07 | 18:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، السبت، أن الوزارة ستتخذ عدة مقررات للارتقاء بخدمة الإنترنت وخفض أسعارها للمواطنين.

وقال إعلام الوزارة في بيان، إن "وزيرة الاتصالات هيام الياسري ترأست اجتماعاً موسعاً في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية مع شركات القطاع الخاص المجهزة لخدمة الإنترنت (الوايرلس) المرخصة رسمياً".

وأضاف، أن "الاجتماع ناقش واقع خدمة الإنترنت وسبل الارتقاء بها وتخفيض أسعارها للمواطن".

وأكدت الياسري، بحسب البيان، أن "الوزارة ستتخذ عدة مقررات في القريب العاجل لتحقيق هذه الأهداف"، موضحة "آليات تطبيقها ونقلها بالشكل المناسب للمواطنين".

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