رشيد والمالكي يؤكدان أهمية دعم الحكومة بتنفيذ برنامجها الوزاري

2023/01/07 | 18:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، على اهمية دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري الطموح سيما المتعلق بشكل مباشر مع الاحتياجات والمتطلبات المعيشية والخدمية.وذكر بيان لرئاسة […]

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