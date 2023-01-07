2023/01/07 | 18:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية مكافحة الاجرام، اليوم السبت، القبض على 3 متهمين بسرقة الدراجات واخر بقضايا النصب والاحتيال في العاصمة بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، أن “مفارز مديرية مكافحة إجرام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اجرام بغداد تُطيح بـ3 متهمين بسرقة دراجات نارية في بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجرام بغداد تُطيح بـ3 متهمين بسرقة دراجات نارية في بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجرام بغداد تُطيح بـ3 متهمين بسرقة دراجات نارية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).