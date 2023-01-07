وزيرة الاتصالات: سنتخذ عدة مقررات في القريب العاجل للارتقاء في خدمة الانترنت

2023/01/07 | 19:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ترأست وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، اليوم السبت، اجتماعاً موسعاً في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية مع شركات القطاع الخاص المجهزة لخدمة الانترنت (الوايرلس) المرخصة رسمياً .وذكر بيان للوزارة تلقته ايرث نيوز، انه “ناقش الاجتماع واقع خدمة الانترنت وسبل الارتقاء بها وتخفيض اسعارها للمواطن”.واكدت الياسري ان “الوزارة ستتخذ عدة مقررات في القريب العاجل […]

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