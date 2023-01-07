2023/01/07 | 19:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2lCo0XkrfVE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "فعالية توزيع طعام" للوافدين في البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "فعالية توزيع طعام" للوافدين في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).