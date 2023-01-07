2023/01/07 | 19:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fvn_298qiMY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عودة مجالس المحافظات.. تصحيح لخطأ ام خطأ أكبر | نريد وطن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عودة مجالس المحافظات.. تصحيح لخطأ ام خطأ أكبر | نريد وطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).