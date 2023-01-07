راصد جوي: استقرار مؤقت يسبق موجة الأمطار في البصرة

2023/01/07 | 19:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تشير التنبؤات الجوية،اليوم السبت، إلى استقرار الأجواء اليوم وغداً في مدينة البصرة. وقال الراصد الجوي أحمد الخالدي في إيضاح تابعه/ المركز الخبري الوطني/، إن التوقعات تشير إلى استقرار الأجواء الليلة […]

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