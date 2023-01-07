2023/01/07 | 19:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني نظم أنصار حركة “السترات الصفراء” يوم السبت، مظاهرة احتجاجية ضد التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وسط العاصمة الفرنسية باريس.بدأ الموكب يوم السبت بعد الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي من ساحة بريتويل في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مظاهرات احتجاجية نظمتها “السترات الصفراء” ضد ارتفاع المعيشة في باريس المركز الخبري الوطني.

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