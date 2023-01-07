2023/01/07 | 19:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البحرين تفوز على الامارات بهدفين مقابل هدف في خليجي 25 بغداد – ساري تحسين فازت البحرين على الإمارات بهدفين مقابل هدف واحد، على ملعب الميناء الدولي بمدينة البصرة العراقية مساء اليوم السبت، في مباراتهما ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية من خليجي 25.وسجل للبحرين كل من كميل الأسود في الدقيقة 60، وجاسم الشيخ في الدقيقة […]

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