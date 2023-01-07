2023/01/07 | 19:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فم مفتوح ..فم مغلق إنطباعات تجسّد الصداقة والأخوة – زيد الحلّي على كثرة ما قرأت ، لم اجد كتابا كبيرا بحجم عدد صفحاته ( أكثر من 400 صفحة ) يحمل هذا الكم الهائل من كلمات المحبة والنبل لمئات من مبدعي العراق ..نعم ..لقد ابهرني اخي وزميلي الفاضل زيدان الربيعي ، في كتابه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنطباعات تجسّد الصداقة والأخوة – زيد الحلّي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنطباعات تجسّد الصداقة والأخوة – زيد الحلّي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).