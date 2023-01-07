2023/01/07 | 19:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلام أبيض البصرة تستعيد صورتها – جليل وادي هكذا عرفنا البصرة حضنا دافئا وثغرا باسما لكل الوافدين اليها ، لا أقول ذلك انشاء حملني الحماس على قوله ونحن نتفرج على العرس الخليجي الذي نظمته وحضرته حشود بشرية من زاخو حتى الفاو ، فضلا عن ضيوفها من العرب والأجانب ، بل هذه هي حقيقتها ، مدينة […]

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