أبطال الخليج يستهلون مشوارهم بفوز على الإمارات

2023/01/07 | 19:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دشّن حامل اللقب المنتخب البحريني مشوار الحفاظ على اللقب بفوز ثمين على الإمارات 2-1، السبت، على ملعب الميناء الأولمبي في البصرة، مع افتتاح منافسات الجولة الأولى لفرق المجموعة الثانية في كأس الخليج الخامسة والعشرين في كرة القدم.

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