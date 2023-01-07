2023/01/07 | 19:53 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يغلق مقهى فانكوفر الذي يساعد في إنقاذ القطط أبوابه بعد مواجهة “عقبات خطيرة” وارتفاع التكاليف.نشر Catoro Pets، وهو مقهى للقطط ومتجر للحيوانات الأليفة في إيست برودواي في فانكوفر، نداءً يطلب فيه التبرعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.يمكن للناس القدوم إلى المقهى وقضاء بعض الوقت مع القطط، والتي تقول آنا فان إيغن إنها يمكن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غلاء الأسعار يهدد مقهى القطط في فانكوفر، ما مصير القطط؟ شبكة القيقب الدولية.

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