اقتحم منزلين خلال مطاردته.. كاميرا ترصد سجينًا يهرب من شاحنة الشرطة

2023/01/07 | 20:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتُهم نزيل في السجن في منطقة تايلر بولاية تكساس الأمريكية، بالفرار أثناء عملية نقله إلى سجن آخر واقتحام منزلين أثناء فراره.يواجه تيموثي شابيل الآن تهمتين تتعلقان بالسطو على منزلين والهروب أثناء اعتقاله.

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