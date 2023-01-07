2023/01/07 | 20:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عبدالله عطية يعد العراق من أكثر البلدان التي خاضت حروبا خلال العقود الخمسة الاخير وهذا ما انعكس سلباً على البلد في مستويات عدة غير ملموسة مثل الواقع الاقتصادي والسياسي وتعدت الى صحة مواطنيه الجسدية والنفسية وما خلفته هذه الحروب من تراكمات مادية ومعنوية.واكثر ملف مادي مؤثر لا نزال نرى اثاره على الواقع […]

ظهرت المقالة المخلفات الحربية..



ملف متلكئ يكشف عن حصيلة صادمة من الضحايا وخطر يداهم حياة العراقيين أولاً على ايرث نيوز.

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