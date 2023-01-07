الشباب والرياضة في الأنبار تخصص باصات لنقل مشجعي خليجي 25

2023/01/07 | 20:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت مديرية الشباب والرياضة في محافظة الأنبار، اليوم السبت، تخصيص باصات لنقل مشجعي المحافظة إلى البصرة لحضور منافسات خليجي 25.

وأوضح عماد المشهداني مدير رياضة وشباب المحافظة للوكالة الرسمية، أن “مديرية الشباب والرياضة في محافظة الأنبار تواصل جهودها في دعم ومساندة بطولة خليجي 25 من خلال استقطاب أكبر عدد ممكن من الفرق التطوعية والتوجه إلى محافظة البصرة”.وأضاف، “كانت للمديرية فعاليات كثيرة، منها استقبال باص الخليج وتجواله في قضاءي الفلوجة الحبانية ومدينة الرمادي والتوجه إلى نواعير قضاء هيت”، مبينا، أن “مدن ومضايف المحافظة فتحت أبوابها لمساندة خليجي 25”.وأشار إلى أن “مديرية الشباب والرياضة قامت بعدد من الفعاليات، منها نشر مقاطع فيديوية تمثيلية تجسد دخول مشجعين سعوديين عبر منفذ عرعر، وتقديم واجب الضيافة لهم وتجهيز باصات كبيرة وصغيرة لنقل المشجعين من الأنبار إلى البصرة”، مؤكدا، أن “محافظ الأنبار والأجهزة الأمنية بصنوفها كافة ورؤساء الوحدات الإدارية ومديري النواحي والفرق التطوعية جميعهم يدعمون هذا العرس الرياضي الكبير”.

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