2023/01/07 | 20:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 23g8yRoiyjM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسل الكأس يؤكد لوان نيوز حضور الجمهور الكويتي رغم انسحاب الوفد بالأمس) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسل الكأس يؤكد لوان نيوز حضور الجمهور الكويتي رغم انسحاب الوفد بالأمس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).