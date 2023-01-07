2023/01/07 | 20:22 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موجة جديدة من الأمطار تقترب من المدن العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/07 | 20:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موجة جديدة من الأمطار تقترب من المدن العراقية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موجة جديدة من الأمطار تقترب من المدن العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).