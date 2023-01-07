بحوزته 4 كغم من الكريستال.. القبض على متهم في ميسان

2023/01/07 | 20:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على متهم في ميسان بحوزته 4كغم من مادة "الكريستال".

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