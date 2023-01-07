2023/01/07 | 20:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

نظم أنصار حركة "السترات الصفراء"، السبت، مظاهرة احتجاجية ضد التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وسط العاصمة الفرنسية باريس.

ويأتي هذا الاحتجاج ضد الظروف المعيشية والتضخم في البلاد، وكذلك لرفض استخدام الحكومة المادة 49.3 المتعلقة بإصلاح قانون العمل.

وقال أحد مؤيدي الحركة الاحتجاجية: "الوضع في فرنسا صعب للغاية على الفقراء..



إنهم محرومون من العلاج وفواتير الكهرباء والغذاء الجيد..



في الوقت نفسه، هناك مجموعة من المستغلين يأخذون كل شيء والدولة تحميهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("السترات الصفراء" تنظم احتجاجاً ضد الأوضاع المعيشية في باريس ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("السترات الصفراء" تنظم احتجاجاً ضد الأوضاع المعيشية في باريس ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).