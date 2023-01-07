تعليق جديد من الصحة العراقية على موجات الجائحة: ارتدوا الكمامات

2023/01/07 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

علقت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، على الموجات الجديدة من جائحة فايروس كورونا في بعض الدول، فيما دعت ارتداء الكماماتللوقاية من الفايروس والانفلونزا.

وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي ربى فلاح في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "فيروس كورونا لايزال مستمر ولم ينتهِ بعد ومازلنا نسجلاصابات وفي بعض الايام هناك وفيات ولكن مقارنة بالفترة السابقة فهي اقل شدة واقل باعداد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا".

وبينت أن "بعض الاصابات هي اوميكرون والبعض منها هي انفلونزا الموسمية العادية وتختلف الشدة من حيث التاريخ المرضي للمصابكأصحاب الامراض المزمنة والعوز المناعي وامراض السرطانات والدم الوراثي الذي تجعله اكثر عرضة للإصابة من غيره".

وأضافت فلاح ان "المختصين بالأوبئة في دائرة الصحة العامة يراقبون عن كثب اخر المستجدات الوضع الوبائي على الصعيد العالميوالمحلي ويبقى اخذ اللقاح الخاص بكورونا و الالتزام بالإجراءات الوقائية كارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والتعقيم لتجنب الاصابةبفايروس كورونا هو الحل الأفضل لتجنب الإصابة وليس فقط الوقاية من كورونا وانما حتى من الأنفلونزا والامراض الانتقالية الأخرى".

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