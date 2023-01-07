البرلمان يفتتح ابوابه خلال يومين.. وموعد مرجح لوصول موازنة 2023

2023/01/07 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

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أكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم السبت، عدم وجود معلومات عن موعد وصول موازنة 2023 إلى البرلمان، فيما رجحت وصولها نهاية الشهر الجاري.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب سيعاود عقد جلساته خلال اليومين المقبلين، لكن حتى اللحظة لم تحدد الحكومة موعد ارسال مشروع قانون موازنة سنة 2023 الى مجلس النواب، فحسب المعلومات هي مازالت قيد الدراسة والمناقشة لدى الجهات الحكومية التنفيذية".

وبين كوجر اننا "نتوقع وصول الموازنة نهاية الشهر الحالي، والبرلمان سيقوم بدارسة مشروع القانون الموازنة عند استلامه بشكل دقيق، وسيجري عليه تعديلات وفق الصلاحيات الممنوحة له"، مبينًا أن "هذا الامر بكل تأكيد سيكون وفق ما تتفق عليه الأطراف السياسية، التي هي في الأصل لها تواجد داخل مجلس الوزراء".

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