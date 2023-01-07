اطلاق الحصة الأولى من السلة الغذائية والطحين لعام 2023

2023/01/07 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعلن وزير التجارة اثير داود الغريري، اليوم السبت، اطلاق الحصة الاولى من السلة الغذائية والطحين لعام 2023.

وذكر بيان لوزارة التجارة تلقته (بغداد اليوم)، إن "شركات المواد الغذائية وتصنيع الحبوب وتجارة الحبوب انهت استعداداتها الفنية والادارية لتأمين مواد السلة والحنطة لاطلاق الوجبة الاولى من السلة الغذائية والطحين للعام الحالي اعتبارا من يوم غد الاحد، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير التجارة بتوحيد تجهيز مواد السلة الغذائية والطحين، حسب الخطة التسويقية المعدة لهذا الغرض".

واشار البيان إلى ان "شركتي تصنيع والمواد الغذائية وجهت قسم التسويق في مقرها العام وفروعها بالمحافظات الى المباشرة بقطع قوائم تجهيز الوكلاء بمادة الطحين والسلة الغذائية للحصة الجديدة واصدار اعمام يتضمن جدولا بمواعيد القطع ومراجعة الوكلاء وفق التوقيتات الزمنية المحددة حسب الخطة التسويقية المركزية".

واكد البيان ان "التنسيق جارٍ بين شركتي تصنيع الحبوب وتجارة الحبوب لاطلاق خلطات الحبوب المخصصة للمطاحن المكلفة بانتاج الحصة الاولى من الطحين الذي يوزع تبعاً لنظام البطاقة التموينية".

ودعا البيان وكلاء المواد الغذائية والطحين الى "مراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات لتسلم قوائم التجهيز بالمواعيد المحددة لكل مركز مع مراعاة اسبقية التجهيز للمناطق الأكثر فقرا وإعداد جداول يراعى فيها توقيتات التسلسل في التجهيز.".

وشدد على الالتزام بـ"تنظيم عملية القطع وتنسيق مراجعة الوكلاء، وتوجيه مراكز القطع الى ابداء التعاون في تطبيق إجراءات تسهيل مراجعة الوكلاء ، واللجان الرقابية الى توعية المواطنين لمتابعة نوعية المواد الغذائية والطحين وختم المطحنة وتاريخ الانتاج قبل استلام حصصهم لتلافي اي حالات تلاعب في الكميات الموزعة والابلاغ عن الحالات السلبية ".

ونوه البيان الى "استمرار عمل ملاكات شركات الغذاء في كافة المواقع ببغداد والمحافظات بما فيها ايام العطل الرسمية استعدادا للشروع بتجهيز مواد السلة الغذائية والطحين، وتوزيعها الى المواطنين بدفعة واحدة وتوقيتات موحدة بدون تأخير او نقص في اي مادة".

ولفت البيان في الوقت ذاته الى ان "الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية مستمرة ببيع مادة الطحين علامة ( داس ) وحليب ( دوفيلاك) الفرنسي بطريقة البيع المباشر للمواطنين وباسعار تنافسية من خلال مراكز البيع في بغداد والمحافظات بالتزامن مع بدء عملية القطع".

وفي ذات السياق دعا البيان "جميع المواطنيين لإستلام حصصهم من مادة الطحين ومواد السلة الغذائية بعد التأكد من سلامة الكميات المجهزة والابلاغ عن المخالفات إن وجدت عبر الاتصال بقسم الرقابة او فروع شركتي تصنيع الحبوب والمواد الغذائية في المحافظات او من خلال المواقع الرسمية للوزارة والشركات او الخطوط الساخنة المعلنة الخاصة بوزارة التجارة وتشكيلاتها، لغرض اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلاق الحصة الأولى من السلة الغذائية والطحين لعام 2023) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطلاق الحصة الأولى من السلة الغذائية والطحين لعام 2023) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).