2023/01/07 | 20:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أحمد عبد الصاحب كريم بعد تأجيلات كثيرة لاستضافة العراق تنظيم بطولة...

ظهرت المقالة كأس الخليج تعود لأرض السندباد أولاً على المسلة.

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