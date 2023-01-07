2023/01/07 | 20:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 يناير، 2023 بغداد/المسلة: لا يزال مشروع الرقم الوظيفي في دوائر ومؤسسات الدولة العراقية، حبرا...

ظهرت المقالة مشروع الرقم الوظيفي يتلاشى في عاصفة الجهات المستفيدة من الفضائيين أولاً على المسلة.

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