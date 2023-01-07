2023/01/07 | 20:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة، اليوم السبت، عن وصول 3500 طن من مادة معجون الطماطم إلى ميناء أم قصر في محافظة البصرة لصالح السلة الغذائية . وذكرت الشركة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التجارة تُطلق الحصة الأولى من السلة الغذائية والطحين لعام 2023 المركز الخبري الوطني.

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