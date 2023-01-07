احتجاج إيراني على تسمية بطولة الخليج في البصرة

2023/01/07 | 20:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الإيراني، السبت، أنه بصدد رفع شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) احتجاجا على تسمية بطولة خليجي 25 لكرة القدم، والتي أعطيت إشارة انطالاقها، الجمعة، بالعراق.

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