شاهد بالفيديو.. مباشر.. البصرة تحتضن زوارها العراقيين والعرب

2023/01/07 | 21:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ppGuQrIag5A

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