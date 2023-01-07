2023/01/07 | 21:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: c9ke7mTP4Fo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المنتخب الكويتي يرهق المنتخب القطري بهجمتين خطيرتين بأقل من دقيقتين!) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المنتخب الكويتي يرهق المنتخب القطري بهجمتين خطيرتين بأقل من دقيقتين!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).