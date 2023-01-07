محافظ البصرة: عودة بعثة المنتخب الكويتي التي غادرت المحافظة امس

2023/01/07 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم السبت، عودة بعثة المنتخب الكويتي التي غادرت المحافظة يوم امس الجمعة.

وقال العيداني في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، إن "بعثة المنتخب الكويتي التي غادرت المحافظة يوم امس عادت اليوم"، مبينا ان " الوفد تم استقباله رسميا في منفذ سفوان الحدودي وتم اصطحابه الى ملعب الميناء الاولمبي لحضور مباراة فريقهم مع قطر".

وكان الوفد الكويتي برئاسة رئيس الاتحاد الكويتي قدر غادر العراق فيما اصدر بيانا رسميا بالانسحاب والابقاء على المنتخب الكويتي لاكمال المنافسات.

وقرر الوفد الانسحاب عقب اشكاليات حصلت في حفل افتتاح بطولة خليجي 25 تمثلت بعجز ممثل الامير الكويتي ورئيس اللجنة الاولومبية الكويتية من دخول الملعب وحضور حفل الافتتاح.

واظهرت صورة نشرها رئيس الاتحاد عدنان درجال، تواجد رئيس الاتحاد الكويتي مع درجال فضلا عن رئيس اتحاد كأس الخليج، خلال توجههم لمشاهدة مباراة الكويت وقطر.

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