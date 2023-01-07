توجيهات من السوداني بشأن الطرق والانفاق في المنطقة الخضراء

2023/01/07 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن عضو المتابعة في مكتب رئيس الوزراء اللواء جاسم الزبيدي، السبت، عن صدور توجيهات جديدة من القائد العام محمد شياع السوداني تخص الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، وفيما أشار الى أن المنطقة ستغلق الساعة الـ 7 مساءً..

وقال اللواء الزيدي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، انه "تم توجيه الجهد الهندسي بفتح عدة طرق في المنطقة الخضراء"، مبينا ان "التوجيه كان بفتح 4 أنفاق عنكبوتية داخل المنطقة".

وأضاف أنه "سيتم العمل بخطة فتح الطرق والأنفاق في الخضراء اعتباراً من يوم غد الساعة الـ 5 صباحاً".

وبشأن اوقات فتح المنطقة، أشار الى أن "الخضراء ستكون مفتوحة امام المواطنين من الساعة 5 صباحاً للساعة 7 مساءً".

وشهدت العاصمة اليوم رفع سيطرة مدخل منطقة عمارات زيونة شرقي بغداد، وكذلك سيطرة أم الطبول في بغداد.

وبحسب مصادر امنية يوم غد سيتم رفع الكتل الكونكريتية من شارع الزيتون المؤدي الى المنطقة الخضراء.

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