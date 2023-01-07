2023/01/07 | 21:25 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: TPk0-Nh6DwQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قيادة شرطة الديوانية تعلن إكمال الاستعدادات لاستلام الملف الأمني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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