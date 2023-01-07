2023/01/07 | 21:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TPk0-Nh6DwQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قيادة شرطة الديوانية تعلن إكمال الاستعدادات لاستلام الملف الأمني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قيادة شرطة الديوانية تعلن إكمال الاستعدادات لاستلام الملف الأمني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).