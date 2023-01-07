قطر تتغلب على الكويت بهدفين نظيفين بخليجي 25

2023/01/07 | 21:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وسط حضور جماهيري لافت، حقق المنتخب القطري الفوز على المنتخب الكويتي بنتيجة 2-0 في أول مباراة للفريقين إطار منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي بنسخته 25 التي انطلقت في البصرة […]

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