السوداني يوجه بتشكيل لجنة لتحديد أولويات الخدمات والبنى التحتية لمدينة الكاظمية

2023/01/07 | 21:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بتشكيل لجنة لتحديد أولويات الخدمات والبنى التحتية لمدينة الكاظمية.

وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان، أن “السوداني استقبل، مساء اليوم السبت، وفداً من أهالي مدينة الكاظمية المقدسة ووجهائها، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي”.

وأضاف البيان، أن “السوداني استمع إلى عرض من الوفد تضمن أبرز المعوقات الخدمية والاحتياجات في مجال البنى التحتية التي تعاني منها المدينة، وما يتبع ذلك من تأثيرات على مركزها الديني والثقافي، فضلاً عن كونها وجهةً لزائري العتبة الكاظمية المقدسة، وضريح الإمامين الكاظمين عليهما السلام”.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، بـ”تشكيل لجنة برئاسة مدير مكتب رئيس الوزراء، والدوائر المعنية، تلتقي بأهالي المدينة وتحدد الأولويات الضرورية من الخدمات البلدية والبنى التحتية المطلوبة، وتقدم الحلول المناسبة لأهم مشاكلها”.

ووعد السوداني، بـ”زيارة الكاظمية المقدسة في أقرب فرصة تتاح، والاطلاع عن كثب على متطلباتها الأساسية”.

من جانبه، عبر وفد أهالي الكاظمية عن تثمينهم “لاهتمام رئيس مجلس الوزراء بالمدينة، وما تحمله من أهمية دينية وتراثية”.

وكذلك عبروا عن تقييمهم “عالياً لحملة التأهيل والإعمار العاجلة التي وجه بها سيادته لمستشفى الكاظمية التعليمي، وافتتاحه للعمل بكامل أقسامه وأجنحته وخدماته الصحية”.

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